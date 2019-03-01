Саммельвуо возглавил сборную России

Новым главным тренером мужской сборной России назначен финский специалист Туомас Саммельвуо.

На посту рулевого национальной команды финн сменит Сергея Шляпникова, в середине февраля переведенного на другую работу. Главным конкурентом Саммельвуо был возглавляющий петербургский "Зенит" Александр Климкин, также федерация рассматривала кандидатуры итальянца Лоренцо Бернарди и серба Слободана Ковача.

– На экспертном совете ВФВ накануне были представлены программы четырех тренеров, – сказал глава национальной федерации Станислав Шевченко. – И после длительных дебатов президиуму были рекомендованы кандидатуры Саммельвуо и Климкина. После обмена мнениями на президиуме большинство голосов получил Саммельвуо.

Финский специалист стал третьим иностранцем во главе сборной России после серба Зорана Гайича и итальянца Даниэле Баньоли.

43-летний Саммельвуо считается одним из лучших игроком в истории финского волейбола – это единственный представитель страны, побеждавший в Лиге чемпионов. Он давно известен в России – с 2006 по 2008 годы Саммельвуо играл за калининградский "Динамо-Янтарь", позже также защищал цвета новосибирского "Локомотива". С 2016 года Саммельвуо в качестве главного тренера работает с кемеровским "Кузбассом", который в прошлом году стал четвертым в чемпионате России. (Антон Бабошин)