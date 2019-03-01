Саммельвуо будет совмещать работу в сборной России и "Кузбассе"

Финн Туомас Саммельвуо, который станет новым главным тренером мужской сборной России, как минимум до конца текущего сезона продолжит работу и с кемеровским "Кузбассом".

– Разрешено ли ему совмещать работу в сборной и клубе? Да, – отметил глава ВФВ Станислав Шевченко. – Мы не будем этому препятствовать, по крайней мере, в текущем сезоне. У него соглашение с "Кузбассом", а у нас достаточно большой и ритмичный календарь. А насчет предолимпийского года будем думать, обсуждать. Пока он остается в клубе, а дальше – посмотрим. (Антон Бабошин)