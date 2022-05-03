Спиридонов о конфликте с поляками: «Все началось на ЧМ-2014, когда их фанаты освистывали Россию»

Российский волейболист Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» рассказал о своем конфликте с поляками.

— В социальных сетях много постов, посвященных полякам. Как давно продолжается конфликт с ними?

— Все началось на ЧМ-2014, когда польские фанаты освистывали Россию. С нашей сборной ходила группа охранников-автоматчиков. Всегда было сопровождение с оружием и в форме. Выйти из отеля одному тоже не получалось — рядом с тобой всегда кто-то был. На этом турнире польские болельщики начали освистывать наш гимн. С этого момента я про них все понял. Понятно, что спорт вне политики, но получается так, что именно в спорте все и проявляется.

— После победы Франции над Польшей в плей-офф на Олимпиаде в Токио ты выложил пост, где поблагодарил французов за эту победу. Полякам это не понравилось. Было страшно, что за их угрозами последуют действия?

— У меня там нормальное количество комментариев было. Больше трех тысяч. Но кроме одного обзывательства у них ничего нет в голове.

— Может, просто не обращать внимания на выходки?

— Ну как не обращать внимания? Почему я не могу себе позволить постебать их лишний раз? Когда Россия проиграла Польше на ЧЕ, мне столько комментариев пришло. У меня «личка» не открывалась. Там была тысяча сообщений от поляков.

— Что должно случиться, чтобы Спиридонов помирился с поляками?

— Да я особо с ними и не ругался. Я просто их стебу. Еще раз повторю, что это касается не всей нации. У меня есть и друзья поляки. У меня даже как-то их журналист брал интервью, а я и не отказал.