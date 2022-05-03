Спиридонов о переезде в Катар: «Чувствую себя здесь своим»

Российский волейболист Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» рассказал, как поменялась его жизнь с переездом в Катар.

— Ко всему ли тебе удалось привыкнуть в Катаре после переезда?

— Да, ко всему привык. Было поначалу какое-то опасение. Все-таки чужая страна, другой менталитет, религия и свои законы. Но я быстро влился. Чувствую себя здесь своим. Мне комфортно тут тренироваться. Нареканий никаких. Хотелось бы тут жить постоянно? Я и так остаюсь здесь на второй год. Снега уже два года не видел! Только летом возвращаюсь в Россию, а с наступлением холодов лечу обратно в Катар. Особой тяги к дому я не испытываю.

— Сильно изменилась жизнь с переездом?

— Стала более спокойной, я никуда не тороплюсь. Арабский менталитет сильно отличается от русского — нет никакой спешки. Люди даже на тренировку могут опоздать. Нет такого, чтобы в шесть утра вставать. Ты тут никому ничего не должен. Жизнь у меня стала более спокойной. Постоянно светит солнце, люди улыбаются, меньше негатива. (Мария Куцубеева)