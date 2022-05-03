Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 16:15

Спиридонов о переезде в Катар: «Чувствую себя здесь своим»

Спиридонов рассказал, как поменялась его жизнь с переездом в Катар
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский волейболист Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» рассказал, как поменялась его жизнь с переездом в Катар.

— Ко всему ли тебе удалось привыкнуть в Катаре после переезда?

— Да, ко всему привык. Было поначалу какое-то опасение. Все-таки чужая страна, другой менталитет, религия и свои законы. Но я быстро влился. Чувствую себя здесь своим. Мне комфортно тут тренироваться. Нареканий никаких. Хотелось бы тут жить постоянно? Я и так остаюсь здесь на второй год. Снега уже два года не видел! Только летом возвращаюсь в Россию, а с наступлением холодов лечу обратно в Катар. Особой тяги к дому я не испытываю.

Алексей Спиридонов. «Особой тяги к дому я не испытываю». Волейболист Спиридонов — об отъезде в Катар

— Сильно изменилась жизнь с переездом?

— Стала более спокойной, я никуда не тороплюсь. Арабский менталитет сильно отличается от русского — нет никакой спешки. Люди даже на тренировку могут опоздать. Нет такого, чтобы в шесть утра вставать. Ты тут никому ничего не должен. Жизнь у меня стала более спокойной. Постоянно светит солнце, люди улыбаются, меньше негатива. (Мария Куцубеева)

Алексей Спиридонов
2
1
Читайте также
Как правильно мариновать шашлык, чтобы он получился вкусным
Нам нужна своя Лига чемпионов России. И никаких 18 клубов в РПЛ! Как пережить отлучение от еврокубков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сразу перекрыть их уровень будет сложно». Тетюхин — об уходе легионеров из российских клубов

Спиридонов о конфликте с поляками: «Все началось на ЧМ-2014, когда их фанаты освистывали Россию»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости