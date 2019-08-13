Олимпийская чемпионка из Китая дисквалифицирована на четыре года за допинг

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро китайская волейболистка Ян Фансюй дисквалифицирована на четыре года (11 сентября 2022 года) за нарушение антидопинговых правил, информирует сайт Китайского антидопингового агентства (CHINADA).

В допинг-пробе 24-летней спортсменки, взятой 11 августа 2018 года, был найден эритропоэтин.

На один год также отстранена хоккеистка Ли Цзясинь. У нее положительный тест на гидрохлоротиазид. Кроме того, на 4 года дисквалифицирован китайский легкоатлет, у которого обнаружен станозолол. Проба была взята во время вступительных экзаменов в спортивный колледж.