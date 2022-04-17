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Сегодня, 21:01

Мусэрский во второй раз стал чемпионом Японии

Роман Шишов
Корреспондент
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«Сантори Санбердс», за который выступает российский волейболист Дмитрий Мусэрский, во втором матче финальной серии чемпионата Японии победил «Ногою» со счетом 3-0 по сетам.

«Сантори» неделю назад проиграл в первом матче со счетом 0-3, поэтому команды играли «золотой сет», в котором команда Мусэрского победила со счетом 25:17 истала чемпионом Японии.

33-летний Мусэсркий является олимпийским чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне. За «Сантори Санбердс» он выступает с 2018 года. В прошлом сезоне он также стал чемпионом Японии.

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