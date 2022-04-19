Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал уход легионеров из российских футбольных клубов. Также олимпийский чемпион Игр в Лондоне оценил, как такая ситуация могла бы повлиять на чемпионат России по волейболу.

«У нас только два легионера могут выступать за клуб, а не как в футболе, баскетболе: вот если там запретят играть иностранцам, все рухнет. В волейболе такой ситуации нет. Кто-то играет с одним иностранцем, кто-то и вовсе без них. Думаю, катастрофического ничего не произойдет. Понятно, что какое-то время будет нехватка отечественных спортсменов. Не всегда наши игроки могут закрыть позиции, на которые мы приглашаем иностранцев. Как правило, к нам едут ребята топ-уровня. Сразу перекрыть их уровень будет сложно. Но в ближайшие несколько лет молодежь наберет кондиции. В каких-то моментах мы потеряем в качестве волейбола, но это не катастрофа», — цитирует Тетюхина «Чемпионат».

7 марта ФИФА официально разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами и подписывать временные соглашения с командами из других стран.