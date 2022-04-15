Польша и Словения примут чемпионат мира по волейболу 2022, который должен был пройти России

Польша и Словения примут перенесенный чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2022 год, сообщает ТАСС со ссылкой на FIVB.

«Обе страны имеют успешный опыт проведения мероприятий FIVB и хорошо подготовлены для проведения чемпионата мира», — сказал президент FIVB Ари Граса.

Украины заменит сборную России на турнире, так как украинские спортсмены имеют наивысший рейтинг среди команд, не пробившихся в финальную часть мирового первенства.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.