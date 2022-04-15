Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 13:27

Польша и Словения примут чемпионат мира по волейболу 2022, который должен был пройти России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Российский талисман чемпионата мира по волейболу остался без работы.
Фото ВФВ

Польша и Словения примут перенесенный чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2022 год, сообщает ТАСС со ссылкой на FIVB.

«Обе страны имеют успешный опыт проведения мероприятий FIVB и хорошо подготовлены для проведения чемпионата мира», — сказал президент FIVB Ари Граса.

Украины заменит сборную России на турнире, так как украинские спортсмены имеют наивысший рейтинг среди команд, не пробившихся в финальную часть мирового первенства.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Источник: https://tass.ru/sport/14387183
Волейбол
1
Читайте также
Хейтер России или беспристрастный профи? Секреты борца с допингом профессора Макларена
Два русских вратаря тащат «Нью-Йорк Рейнджерс» к успеху. Как Шестеркин и Георгиев смогли не превратить конкуренцию в войну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме отреагировали на замену российской сборной на украинскую на ЧМ по волейболу
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости