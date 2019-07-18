Гамова присоединилась к флешмобу в Instagram Леди Гаги

Экс-волейболистка сборной России, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиад Екатерина Гамова высказалась на тему того, что российcкие пользователи атаковали певицу Леди Гагу, обвиняя ее в расставании актера Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк.

– Я зашла просто посмотреть комменты,о чем весь шум и зависла. Я понимаю почему нас не победить! А самое прекрасное, что шутят все вместе, вся страна и страны СНГ. Казахи, украинцы, россияне и т.д.Чувство бмора все-таки великая вещь, объединяющая города и страны,всех тех кто понимает русский язык! Всем мира и добра! - написала Гамова в своем Instagram.