Сборная Сербии выиграла женский чемпионат Европы по волейболу

В финальном матче женского чемпионате Европы по волейболу сборная Сербии играла с командой Турции. Сербки на тай-брейке взяли верх — 3:2.

Сербия в третий раз в своей истории завоевала золото континентального первенства. Ранее им удавалось сделать это в 2011 и 2017 годах.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Матч за 3-е место

Сербия — Турция — 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13)

8 сентября.