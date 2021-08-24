Сербия и Финляндия одержали победы на чемпионате Европы по волейболу среди женщин

Сборная Сербии одержала победу над Азербайджаном (3:0) в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

В другом матче команда Финляндии выиграла у сборной Румынии со счетом 3:1.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа A

Азербайджан — Сербия — 0:3 (17:25, 20:25, 19:25)

24 августа. Белград. «Stark Arena».

Группа D

Румыния — Финляндия — 1:3 (25:18, 22:25, 22:25, 22:25)

24 августа. Клуж-Напока. «BTarena».