Сербия и Финляндия одержали победы на чемпионате Европы по волейболу среди женщин
22:46
Сборная Сербии одержала победу над Азербайджаном (3:0) в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин.
В другом матче команда Финляндии выиграла у сборной Румынии со счетом 3:1.
Волейбол
Чемпионат Европы. Женщины
Группа A
Азербайджан — Сербия — 0:3 (17:25, 20:25, 19:25)
24 августа. Белград. «Stark Arena».
Группа D
Румыния — Финляндия — 1:3 (25:18, 22:25, 22:25, 22:25)
24 августа. Клуж-Напока. «BTarena».
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