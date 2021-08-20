Волейбол
Чемпионат Европы
Новости
Статьи Женщины Мужчины
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 20 августа

09:05
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Фото Eurovolley
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Фото Eurovolley
Теги:

В пятницу, 20 августа, на чемпионате Европы-2021 по волейболу среди женщин пройдут восемь матчей. Россиянки сыграют с Францией (21.00 по мск) в группе А и другие встречи.

Чемпионат Европы по волейболу-2021, групповой этап

Группа D. Финляндия — Нидерланды (17.30 — по мск)

Группа B. Чехия — Германия (17.30)

Группа А. Азербайджан — Бельгия (18.00)

Группа С. Италия — Белоруссия (18.15)

Группа В. Греция — Польша (20.30)

Группа D. Турция — Украина (20.30)

Группа А. Россия — Франция (21.00)

Группа С. Венгрия — Словакия (21.15)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Москвич вывозил дочь на отдых и там насиловал ее
Видео: какие загадки хранит пропажа девочки в Тюмени
РФ выразила готовность предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд