Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 20 августа

В пятницу, 20 августа, на чемпионате Европы-2021 по волейболу среди женщин пройдут восемь матчей. Россиянки сыграют с Францией (21.00 по мск) в группе А и другие встречи.

Чемпионат Европы по волейболу-2021, групповой этап

Группа D. Финляндия — Нидерланды (17.30 — по мск)

Группа B. Чехия — Германия (17.30)

Группа А. Азербайджан — Бельгия (18.00)

Группа С. Италия — Белоруссия (18.15)

Группа В. Греция — Польша (20.30)

Группа D. Турция — Украина (20.30)

Группа А. Россия — Франция (21.00)

Группа С. Венгрия — Словакия (21.15)