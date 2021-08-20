Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 20 августа
09:05
В пятницу, 20 августа, на чемпионате Европы-2021 по волейболу среди женщин пройдут восемь матчей. Россиянки сыграют с Францией (21.00 по мск) в группе А и другие встречи.
Чемпионат Европы по волейболу-2021, групповой этап
Группа D. Финляндия — Нидерланды (17.30 — по мск)
Группа B. Чехия — Германия (17.30)
Группа А. Азербайджан — Бельгия (18.00)
Группа С. Италия — Белоруссия (18.15)
Группа В. Греция — Польша (20.30)
Группа D. Турция — Украина (20.30)
Группа А. Россия — Франция (21.00)
Группа С. Венгрия — Словакия (21.15)
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю