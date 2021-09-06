Волейбол
Чемпионат Европы
Новости
Статьи Женщины Мужчины
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 6 сентября

09:55
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. Фото AFP
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. Фото AFP
Теги:

В понедельник, 6 сентября, пройдут очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2021 по волейболу среди мужчин.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины

6 сентября, понедельник

Группа B. 16:45 (мск). Болгария — Италия

Группа D. 17:00. Латвия — Словакия

Группа С. 17:00. Македония — Испания

Группа А. 18:30. Португалия — Сербия

Группа D. 20:00. Германия — Франция

Группа B. 20:00. Словения — Белоруссия

Группа С. 20:00. Турция — Голландия

Группа А. 21:30. Польша — Бельгия

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Польский фанат-хулиган наглухо нокаутировал легенду кикбоксинга
Как транзит Марса через Деву в сентябре изменит жизнь
Таксист изнасиловал 20-летнюю пассажирку
Врач назвала безопасное для организма количество сладкого в день
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд