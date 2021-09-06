Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 6 сентября
09:55
В понедельник, 6 сентября, пройдут очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2021 по волейболу среди мужчин.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
6 сентября, понедельник
Группа B. 16:45 (мск). Болгария — Италия
Группа D. 17:00. Латвия — Словакия
Группа С. 17:00. Македония — Испания
Группа А. 18:30. Португалия — Сербия
Группа D. 20:00. Германия — Франция
Группа B. 20:00. Словения — Белоруссия
Группа С. 20:00. Турция — Голландия
Группа А. 21:30. Польша — Бельгия
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021
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