«Мы с украинцами уважаем друг друга. Если предстоящий матч приведет к небольшой оттепели, будет круто»

Накануне матча с Украиной игрок сборной России Артем Вольвич верит в спорт без политики.

В субботу Россия и Украина сыграют в 1/8 финала волейбольного Евро. В силу политических особенностей игра уже вызывает огромный ажиотаж. О том, как к этому относиться, мы поговорили с человеком широких взглядов, одним из самых опытных игроков нашей сборной, двукратным чемпионом Европы Артемом Вольвичем.

Для меня это просто важная игра с хорошей командой

— Самая читаемая спортивная новость четверга — про предстоящий матч Россия — Украина. Футбол, хоккей и все остальное далеко позади. Понимаете, почему так?

— Конечно. Между двумя странами существует большой политический фон, поэтому разгорается ажиотаж перед матчем. Зацепило даже волейбол, который не настолько массовый вид спорта, чтобы рассуждать о его влиянии на политику.

— Это плохо?

— Лично для меня спорт вообще вне политики. Хотя понимаю, что у многих совершенно иное мнение на этот счет.

— Вы действительно можете представить, чтобы спорт был вне политики?

— Я глубоко в это верю. Когда мы выходим играть, думаем только о конкретном матче, вне зависимости от того, кто наш соперник. Не понимаю, какой смысл переносить какие-то внешние разногласия на площадку. Вместе с тем отдаю себе отчет, что многие, наоборот, хотят использовать спорт как часть политики.

— С украинскими волейболистами общаетесь?

— В Казани с нами играли Тема Смоляр, Володя Мельник. Да никто даже не вспоминал, откуда они! У нас были абсолютно нормальные и рабочие диалоги, хорошие человеческие отношения. Мы могли говорить на любые темы, иногда заходила речь и про политику. Но без каких-либо претензий и уж тем более агрессии друг к другу.

Сейчас какие-то люди будут искать подтекст в нашем матче. Возможен двойной ажиотаж. Но лично для меня это просто важная игра с очень хорошей командой. И за малейшую расслабленность нас могут наказать. Думать надо именно об этом.

А так россияне играют в украинском чемпионате, украинцы — в российском. Просто не понимаю, в чем тут может быть проблема. Вот вы говорите, что огромный ажиотаж по поводу предстоящего матча. Наверное, все ждали, когда Россия и Украина сойдутся на спортивной арене. И теперь, когда это стало неизбежно, пошла политическая накрученность.

Все, что мусолится по ТВ, нивелируется на площадке

— Это в волейболе в этом смысле все нормально. А в футболе главный тренер украинской сборной Андрей Петраков заявил, что не будет вызывать в сборную тех, кто выступает в России.

— Не уверен, что это его мнение. Может быть, ему сверху сказали. В волейболе никаких проблем такого плана нет. Я вам больше скажу, у нас в сборной Коля Павлов играл. Он из Полтавы. Дима Мусэрский, который, если бы не травма сейчас, скорее всего, был бы здесь, тоже родился на Украине. В чемпионате России я ни разу не слышал историй, чтобы кого-то притесняли по расовому или национальному признаку. Политические взгляды на площадке тоже не имеют никакого значения. Поэтому я говорю, что спорт — вне политики. Есть соревнования — и важно только желание победить здесь и сейчас. А все, что мусолится по ТВ, на площадке нивелируется. В этом и есть красота спорта.

— Возможно ли такое, что спорт приведет к потеплению отношений? Люди увидят, что российские и украинские спортсмены абсолютно нормально общаются, не испытывают друг к другу никакого негатива.

— Я бы этого очень хотел. Если спорт приведет к оттепели, это будет круто. Мы действительно нормально коммуницируем, уважаем друг друга. Было бы здорово, если бы это стало каким-то примером. Если хотя бы чуть-чуть это изменит ситуацию в лучшую сторону, будет отлично.

Но опять же — блин, да это просто матч. Классный матч. Потому что это уже плей-офф чемпионата Европы. У нас хорошая команда, у Украины тоже. Все знают Яна Ерещенко, Олега Плотницкого, Дмитрия Теременко, Юрия Семенюка. Матч будет интересный. И рассматривать его нужно с точки зрения волейбола.

Для меня будет дико, если кто-то начнет призывать выпрыгивать из трусов только из-за того, что игра — с Украиной. Это плей-офф большого турнира! И мы в каждой игре выходим с запредельным настроем.