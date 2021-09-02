Шокирующая сенсация. Россия проиграла Турции на старте волейбольного Евро

Ушат холодной воды в Финляндии.

Чемпионат Европы-2021. Мужчины. Групповой этап.

Россия — Турция — 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25)

Очки в атаке — 57:62. На блоке — 14:11. Эйсы — 5:3.

Россия: Клюка (19), Подлесных (18), Волков (17).

Турция: Мандирачи (19), Лагумджия (19)

11 мая 1996 года в Мировой лиге дебютировал 20-летний на тот момент Сергей Тетюхин. Сейчас этот человек не нуждается в представлениях. Он давно стал легендой волейбола. И, кстати, по-прежнему в сборной России — только теперь в роли генерального менеджера.

2 сентября 2021 года впервые в форме национальной сборной сыграл Павел Тетюхин. Тетюхин-джуниор, как его в шутку называет Федор Воронков. Как несложно догадаться — сын Сергея. Что интересно, Паше сейчас тоже 20 лет. И он тоже вышел в футболке с номером восемь. То есть пока полностью идет по стопам отцам.

Невероятный поворот

Дебютировал Тетюхин-младший за российскую сборную в матче Евро-2021 против Турции. Причем его выпустили не при комфортном счете, а бросили в пекло — спасать команду в тяжелой концовке. Туомас Саммелвуо отправил Павла на подачу на балансе. И выполнил он ее очень даже неплохо. Однако турки отбились. И потом внезапно сумели затащить сет. Казалось, для них даже это — реальное достижение.

У Турции очень сильная женская сборная, а вот мужчины только мечтают о чем-то серьезном. Ни разу в истории они не пробирались даже в десятку на Евро. Правда, сейчас у них подобралась крепкая банда — летом они выиграли Евролигу, обыграв белорусов, чехов, португальцев, эстонцев и украинцев. Но сенсация в игре с Россией — это уже куда серьезнее.

Причем Саммелвуо выпустил боевой состав: Кобзарь, Волков, Подлесных, Вольвич, Яковлев, Клюка и Голубев на позиции либеро. Егор играл диагонального. По именам все очень мощно. Но этой сборной нужно вкатиться в турнир. После Олимпиады не прошло и месяца, а там было выплеснуто море эмоций. Не просто так гандболистки прямо после финала в Токио говорили о приостановке карьеры. И даже хорошо, что теперь чемпионаты Европы такие растянутые — есть время вкатиться. Потому что пока команду штормит. Даже во втором сете, который был выигран с огромным преимуществом, не обошлось без серийных провалов: 10:2-10:6 и 17:7-17:12.

Ключевой стала третья партия. Наши никак не могли включить инстинкт убийцы. 12:7—12:11. 18:14—19:19. Туомас упорно никого не менял, хотя с атакой были большие проблемы. Наверное, хотел, чтобы основной состав разыгрывался через такие матчи.

Но после 21:22 у России просто рассыпалась атака. Аут, блок, непопадание в темп связующего и первого темпа. Проиграли четыре очка подряд, а вместе с ними и сет. 1:2.

Происходящее казалось каким-то недоразумением. Думалось, что теперь Россия разозлится и перевернет матч. Но в четвертом сете турки сыграли на запредельном кураже. Это точно была одна из самых вдохновенных партий в истории мужского турецкого волейбола. Вышедшие на четвертую партию Куркаев и Панков добавить эмоций России не сумели. 19:25.

Такие разные дни для Туомаса

На долю Туомаса Саммелвуо выпали два подряд очень эмоциональных дня. Только полярных. Накануне его официально включили в Зал славы финского волейбола. Для семьи Саммелвуо это большое событие, потому что Туомас удостоился чести одновременно с отцом. Сеппо Саммелвуо — экс-президент национальной федерации волейбола, без которого никакого Евро в Тампере не было бы.

Авторитет Туомаса здесь просто сумасшедший. Чтобы вы понимали: самую большую и комфортную раздевалку организаторы отдали не Финляндии, а России.

Впереди у нашей сборной день отдыха. Правда, сильно не разгуляешься: в Тампере настоящая осень — даже днем в районе 10 градусов. Да и карантинные ограничения, пусть не такие сильные, как прежде, еще остаются. Но будет время выходнуть после такой внезапной неудачи.

А в субботу — новая игра. Важность которой теперь — запредельная. Бороться предстоит против Нидерландов, ведомых Нимиром Абдель-Азизом. В Лиге наций матч с голландцами получился крайне сложным. Кстати, там они хлопнули французов — будущих олимпийских чемпионов. Но нам теперь вообще некуда отступать. Право на одну осечку в группе мы уже использовали.