Три дня огня в волейболе. Юниоры разбили Бразилию, мужчины начинают путь за золотом на Евро, а у женщин на носу Италия

Момент истины для российских команд на больших волейбольных турнирах.

У российского волейбола началась очень насыщенная неделя. 31 августа наши юниоры в принципиальнейшем четвертьфинале ЧМ до 19 лет раздавили Бразилию — 3:0. 1 сентября у них полуфинал с Болгарией. В этот же день держим кулачки за женскую сборную в плей-офф Евро с Италией, вице-чемпионками мира-2018. А еще через день свой путь на ЧЕ начинают мужчины. Просто праздник!

Туомас и Финляндия

Сейчас остановимся на мужском Евро. Главный тренер Туомас Саммелвуо совершенно точно обрадовался, когда узнал результаты жеребьевки этого турнира. Пройдет нынешний ЧЕ сразу в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. И так получилось, что Россия групповой этап проведет в Тампере.

Это подарок как для Туомаса, так и для местных болельщиков. Все билеты на матч Россия — Финляндия давно раскуплены. И просто нашей сборной на этой игре не будет совершенно точно. Не подарок и Нидерланды. А вот с Турцией, Испанией и Северной Македонией больших проблем возникнуть не должно, все они — середняки по европейским меркам.

Тем более что у России на Евро будет боевой состав. Генеральный менеджер Сергей Тетюхин сказал, что задача на турнир одна: победа. Понятно, что после Олимпийских игр не прошло и месяца и морально будет непросто. Но что делать? Да и, с другой стороны, этот турнир — возможность взять у Франции реванш за Токио.

В составе российской сборной несколько потерь. Давно было известно, что по медицинским показаниям пропустит турнир Максим Михайлов. На первые роли в атаке должен был выйти Виктор Полетаев, но и он, увы, травмировался. Так что теперь очень вероятен расклад, при котором основным диагональным будет Егор Клюка — номинальный доигровщик.

Выбыли в последний момент Денис Богдан и Антон Семышев. Вместо них дозаявлены Федор Воронков (который в официальной заявке тоже значится диагональным) и 20-летний дебютант Павел Тетюхин — сын Сергея, здорово проявивший себя на недавнем Мемориале Вячеслава Платонова.

Кто претендует на медали

Задача у финалистов Олимпиады на Евро может быть только одна. Но достичь ее будет крайне непросто. Потому что конкуренция на турнире ожидается сумасшедшая. Во-первых, Франция, которая на постолимпийском кураже может разбить кого угодно. Во-вторых, Польша и Италия — неудачники Токио-2020, которым не терпится реабилитироваться. В-третьих, Словения, Сербия и Болгария, которые не попали на Олимпийские игры и для которых этот Евро — главный турнир года.

Плюс наверняка будут команды-открытия. На ЧЕ-2019 будущие чемпионы сербы в четвертьфинале едва-едва унесли ноги от Украины. На ЧЕ-2017 до полуфинала дошли бельгийцы, а немцы — вообще до финала. Так что вполне кто-то может удивить и теперь.

Чемпионат Европы

Состав мужской сборной России

Связующие. Игорь Кобзарь, Павел Панков.

Диагональные. Федор Воронков, Кирилл Клец.

Блокирующие. Артм Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев.

Доигровщики. Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Павел Тетюхин.

Либеро. Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Расписание игр группового этапа

2 сентября

21.00. Россия — Турция

4 сентября

17.30. Россия — Нидерланды

5 сентября

17.30. Россия — Финляндия

7 сентября

17.00. Россия — Испания

8 сентября

17.00. Россия — Северная Македония

В 1/8 финала выйдут четыре команды из группы.