Туомасу устроили овации в Тампере. Но родную сборную он не пощадил

У россиян — вторая победа на мужском чемпионате Европы.

Чемпионат Европы-2021. Мужчины. Групповой этап.

Россия — Финляндия — 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:17)

Очки в атаке — 53:42. На блоке — 9:7. Эйсы — 10:5.

Россия: Клюка (17), Волков (16), Подлесных (15)

Финляндия: Ронкайнен (16)

Туомас Саммелвуо безумно любит родную Финляндию. А она любит его. Как его приветствовал зал в Тампере! Не уверен, что Nightwish или Lordi встречали бы так же. А ведь Туомас вел российскую волейбольную дружину против финнов.

Для него эта игра, конечно же, была особенной. Полный, насколько это было возможно по коронавирусным ограничениям, зал. Родной язык со всех сторон. Родители на трибунах. И он — в центре внимания. Такие моменты — на всю жизнь.

Все его мысли сейчас связаны с российской сборной. Но за финнов он тоже переживает — сильно злился, когда они проиграли партию македонцам... Внимательно следит за раскладами, очень надеется, что Суоми попадет в плей-офф.

Вот только очками он своей родной стране не поспособствовал. Это от него никто и не ждал. Спорт — это не место для жалости.

Хозяева отважно боролись

Хотя начали финны искрометно. Для них зарубиться с Россией было делом принципа. И они со своей задачей справились. Взяли первую партию. Во многом неожиданно.

Возможно, на нашу сборную повлияла непривычная атмосфера. В полном и шумном зале многие не играли пару сезонов. Во втором сете все стало налаживаться — и подачи, и блок, и атака. В огне был Дмитрий Волков. Борьбы не получилось. 1:1.

А вот в третьей партии были самые настоящие качели. Вплоть до 23:22 команды шли ноздря в ноздрю. Финские болельщики бесновались от счастья. Но опыт и класс российской сборной все-таки взяли свое.

В четвертом сете финны предприняли еще одну попытку убежать: 1:4, 2:6. Хозяева отважно боролись. Но Россия позволить себе потерять очки уже не могла. 3:1.

Запутанная турнирная ситуация

Туомас радовался победе, но явно гордился финской сборной. Эти парни сражались красиво. И все, в общем-то, остались довольны. У нас — три очка. У финнов — выигранная партия и красивая борьба.

Что же до тренерских решений, то Саммелвуо выпустил в основе Ильяса Куркаева, удачно вошедшего в игру против Нидерландов вместо Артема Вольвича. И дал шанс на позиции либеро Евгению Баранову. Оба сыграли на уровне. Но каким будет состав дальше — непонятно.

После болезненного поражения от Турции Россия додавила на тай-брейке Нидерланды, а теперь вот взяла три очка против финнов. Наша сборная все еще претендует на первое место в группе, но турнирная ситуация сейчас очень запутанная.

Да и предсказывать результаты на этом Евро, как показывает практика, непросто. Железно пока можно говорить лишь о том, что в понедельник у нашей команды выходной, а потом игры с Испанией и Македонией.