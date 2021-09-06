В сборной России 20-летний сын Сергея Тетюхина. Играет под восьмым номером, мечтает об Олимпиаде

Интервью Павла Тетюхина прямо с волейбольного Евро.

Для тех, кто внимательно следит за волейболом, Павел Тетюхин — уже заметная фигура. Он был одним из лидеров «Белогорья» в прошлом сезоне. В частности, в матче с казанским «Зенитом» сделал три эйса на тай-брейке, что позволило его команде одержать сенсационную победу.

Но первый вызов в сборную России — это совершенно другое. И в плане внимания тоже. Мы решили познакомиться с Павлом поближе. Он очень позитивный парень, без стеснения говорит на английском, на Евро живет в команде с Федором Воронковым. Обо всем остальном — ниже.

Сборная России

— От кого узнали о вызове на Евро?

— Позвонил генеральный менеджер (Сергей Тетюхин. — Прим. «СЭ»). Причем это было официально, не так, что: «Привет, Паш, как дела?» Объяснил, что с доигровщиками возникла непростая ситуация — Денис Богдан и Антон Семышев получили травмы, а Егор Клюка перешел в диагональ. И сказал, что в ближайшие два дня я должен быть на сборах.

— Как отреагировали?

— Всплеск эмоций. Это же первый раз в сборную! Ночью почти не спал.

— Вам новость сообщил генеральный менеджер. А с отцом потом созванивались?

— Ха-ха. Да, папа поздравил в семейном чате.

— Как вам в главной сборной?

— Атмосфера очень хорошая, вы сами это видите. Все на позитиве и настроены на победы, вливаться в такой коллектив легко.

— С Туомасом Саммелвуо какой-то личный разговор был?

— Он звонил мне накануне приезда. Объяснял, что от меня могут потребоваться целевые усиления — прием, подача.

— И в первом же матче Евро вас выпустили на подачу. Причем в концовке.

— Спасибо Туомасу за доверие. Было волнительно, не стану лукавить. Но одновременно я понимал: мне нужно лишь сделать то, что я в жизни уже делал очень много раз, — подать. В этом смысле неважно, какой соперник на другой стороне сетки. Концентрируешься только на себе. Пока получилось вот так. Но надеюсь, я еще помогу сборной на этом Евро.

Про блат слышу с детства

— Вы много раз бывали в юниорских сборных. Нахождение в основной команде чем-то отличается?

— Всем. Здесь другой накал, уровень. Да даже отбор проходит иначе. По юниорам очень много людей приезжает на сборы, и уже в процессе тренеры выбирают игроков.

Здесь же изначально ставка делается точечно. Всех заранее подводят к главным стартам. Это меня из-за форс-мажора вызвали в последний момент. При этом напряжение в юниорских сборных тоже серьезное. Чемпионаты Европы и мира Россия стремится выигрывать в любом возрасте.

— Восьмой номер в сборной, под которым прежде играл ваш отец. Сейчас он у вас. Этот момент как-то обсуждался?

— Я не знал, какой у меня будет номер. Мне сообщили об этом за пару дней до вылета. Конечно, приятно. Символизма придает точно. Восьмой номер — особенный и необычный. По крайней мере для меня. Но я бы не обиделся, если бы его взял кто-то еще. Пока у меня не тот статус в сборной, чтобы отбивать его.

— У Сергея Тетюхина огромный авторитет как в Белгороде, где вы играете, так и в сборной. Доводилось слышать, что вас протаскивают куда-то по блату?

— Постоянно! Это еще с детей было. Особенно когда нас тренировал дедушка. Потом попал в первую команду — кто-то начал говорить, что все из-за папы. Встал в состав — та же история. Теперь сборная.

Но это нормальная история. Если кому-то так кажется, что можно сделать? Я резко об этих людях не отзываюсь. Если им не лень зайти куда-то и написать комментарий, значит, они болеют за волейбол и переживают за меня, так?

— Можно интерпретировать и так.

— Обидно было, наверное, только по детям. Сейчас — никаких проблем. Наверное, в спорте вообще нет людей, которым пишут только хорошее. Куда больше мама переживает.

Чашку кофе с Джорданом

— Вы же фанат спорта?

— Да! Помимо волейбола, особенно тщательно слежу за КХЛ и НБА.

— Они же ночью играют.

— В НБА очень доступные статистика, анализы и хайлайты. Мне кажется, это вообще вершина эволюции спорта. Любой желающий может следить за лигой без каких-либо проблем. Достаточно нескольких приложений.

Что касается прямых эфиров, то на важные игры, если у нас самих нет матча в этот день, могу встать. Когда была пауза из-за коронавируса, посмотрел весь плей-офф «Портленда», за который болею.

— Русский баскетбол неинтересен?

— Обычно включаюсь на последних стадиях Евролиги.

— Где играет ЦСКА одними легионерами.

— Это спорт высших достижений. Команда нацелена на победу в Евролиге. И они собирают лучших, неважно откуда. У наших тоже есть возможности пробиться. Тот же Швед сейчас пришел явно не на банке сидеть. Все зависит от каждого. Вот смотрю НБА, там прослеживается тенденция: физические данные уже не являются решающим фактором. Многие команды давно перешли на маленькие пятерки, и даже большие игроки под кольцом уже не так ценятся. Поэтому шансы есть у всех.

— В Пекине-2022 сыграют ребята из НХЛ. Это хорошо?

— Не то слово! Это будет объективно сильнейшая Олимпиада. Не хочу принижать российскую сборную за победу в Пхенчхане — там все были в равных условиях и наши стали чемпионами. Это не обсуждается.

Но я очень рад, что в Пекине будут энхаэловцы. Такого ведь может больше вообще не повториться. Буду следить с удовольствием.

— В КХЛ вы за «Ак Барс», в НБА — «Портленд», кто в футболе?

— «Вольфсбург». И в последние годы нравится «Аталанта» — там три игрока из СНГ, а у команды играющий футбол. Приятно смотреть.

— Вы топите за далеко не самые очевидные команды. Как так получается?

— Бывает, смотришь на логотип и думаешь: «О, прикольно». Начинаешь вникать, изучать составы. Втягиваешься. С «Вольфсбургом» само собой получилось. У них был хороший сезон, когда еще де Брейне играл. Выиграли Кубок Германии, обыгрывали «Баварию», чуть не прошли «Реал» в Лиге чемпионов. За них все тогда начали подтапливать. Ну и я. А потом, когда они начали скатываться, подумал: «Не бросать же теперь пацанов». Да и Максимилиан Арнольд уже как друг.

— Три человека из мира спорта, с которыми выпили бы по чашке кофе?

— Майкл Джордан. Он просто перевернул вид спорта. Дэмиан Лиллард — тоже молодец. И Павел Дацюк. Очень влиятельный мужчина. Из-за него все когда-то болели за «Детройт».

Чемпионат мира в России

— Какой вы хотели бы видеть свою карьеру?

— Очень сложный вопрос. Со временем ценности могут меняться. Да и все в мире непостоянно. Вдруг появится новый турнир, который будет проводиться, грубо говоря, раз в 100 лет, и именно он будет самым крутым?

Конечно, все мечтают об олимпийском золоте. А ближайшая цель-мечта — чемпионат мира-2022 в России. Это будет важнейшее событие для всех. Ну и с Белгородом хочется выиграть много чего. Это родной клуб, который много значит для меня.

— Полтора года назад Арина Федоровцева, которой тогда было только 16 лет, сказала, что хочет попасть на Олимпиаду.

— Арина — уникальный человек. Испытываю к ней огромное уважение. У нее спортивная семья, сама она очень талантливая и трудолюбивая. Восхищаюсь ее игрой и психологией. Она — будущее волейбола. У нас волейболисток с таким потенциалом не было очень давно, может быть, даже никогда. В 17 лет быть одним из лучших игроков в команде на Олимпиаде — это о многом говорит. Вы только представьте, в Париже-2024 ей будет только 20 лет, а это будет уже ее вторая Олимпиада. То есть она будет к тому моменту опытным игроком. Это одновременно дико и круто.

— О своих амбициях она заявила еще прошлым летом. А что насчет вас? Как попасть в основу сборной на домашний ЧМ, когда на вашей позиции Егор Клюка и Дмитрий Волков?

— А что делать? Это сборная России. Тут играют только лучшие, невозможно попасть в состав просто из-за того, что некому будет играть. Конкуренция огромная. И это хорошо. Я дам бой, буду прикладывать максимум усилий. Но надо понимать, что в сборной все мы — одна команда. Каждый должен помогать всем, чем может. Мы приезжаем сюда ради этого, а не показывать, какой каждый из нас крутой сам по себе.