Польша сокрушила Россию. Леон разрывал как никогда

Нашим и французам после Олимпиады не хватило эмоций на Евро

Чемпионат Европы-2021. Мужчины. 1/4 финала.

Россия — Польша — 0:3 (14:25, 24:26, 19:25)

Россия: Клюка (14), Воронков (9), Волков (5).

Польша: Леон (14), Курек (14).

Очки в атаке — 32:39. На блоке — 6:4. Эйсы — 6:4.

Играть в Польше с хозяевами одновременно ад и рай. Атмосфера на трибунах всегда шикарная. Это не камерные посиделки в театре. На волейболе здесь отжигают, как на рок-концерте. Такой фон — это кайф. Сразу понимаешь, что находишься на грандиозном спортивном празднике. А игроки и тренеры — главные действующие лица этого спектакля.

Вместе с тем такие матчи требуют огромной психологической устойчивости. Представьте, каково выходить на подачу, когда тебе свистят 11 тысяч человек. С другой стороны, при такой безумной поддержке сверхответственность и на хозяевах. Поэтому поплыть легко может игрок каждой из команд.

Другое дело, что поляки в домашней атмосфере играют весь турнир. Привыкли. Россия же при таком количестве болельщиков не выступала два года. И в первом сете, кажется, просто не поняла, что вообще происходит. 4:1, 6:2, 12:5. Поляки играли вдохновенно и с каждой минутой уходили в отрыв. У нас уже в начале партии три подачи в сетку и ауты. Итоговые 25:14 были закономерным исходом. Команды находились на разных эмоциональных полюсах.

Польше эта победа была нужна сильнее

Сумасшедший настрой поляков на этот четвертьфинал не стал откровением. Главный тренер Витал Хейнен накануне прямо сказал журналистам: «Проиграем России — вы нас убьете».

Если говорить про медийную казнь, он не преувеличивал. В Польше каждый шаг волейболистов освещается примерно так же, как футболистов в Италии. Любой сборник — настоящая суперзвезда. После игр по ТВ подробный анализ, в том числе тактический. Есть у такого пристального внимания и обратная сторона. Вылет в четвертьфинале Олимпиады стал настоящей трагедией для страны. Драма полоскалась во всех СМИ вплоть до начала этого Евро. Остаться после столь болезненного Токио-2020 без медалей на домашнем турнире было бы полнейшим крахом. Местные журналисты стерли бы Хейнена, и даже золото чемпионата мира-2018 его бы не спасло.

Но после вихря в первой партии (72 процента реализаций в атаке) у Польши ожидаемо наступил спад. Во втором сете игра выравнялась, и вплоть до середины партии команды шли ровно. Пока не включил режим турбо Леон — и Россия не проиграла четыре очка в одной расстановке. 19:14 не в нашу пользу. А Вильфредо на тот момент — безумные 10 из 12 реализаций в нападении.

Вернуться в концовку удалось во многом за счет самоотверженной защиты Федора Воронкова (он еще в середине первого сета сменил Ярослава Подлесных) и огня в атаке от Егора Клюки. После 22:22 у нас было несколько шансов выйти вперед и получить психологическое преимущество. Но команда все проиграла сама: била в ауты и подавала в сетку. Так в решающие моменты нельзя. Со второй попытки поляки реализовали сетбол — 26:24

Ждем реванша на ЧМ в России?

После того как не удалось зацепиться за абсолютно реальный второй сет, поляки на старте третьего создали себе задел в четыре-пять мячей. И держали комфортное преимущество до конца.

Россия проиграла и заканчивает выступление на турнире. Сейчас уже можно точно констатировать: нам не хватило эмоций на Евро, который стартовал всего через три недели после Олимпиады.

В Токио-2020 команда оставила слишком много всего. Да и не только мы. Что говорить, наши соперники по финалу не добрались даже до четвертьфинала этого Евро: Франция сенсационно влетела в 1/8 Чехии — 0:3. Причем «Трехцветные» выпустили ровно тот же стартовый состав, что и на финал Олимпиады. То есть всех сильнейших.

Нам же заметно не хватало одного человека — Максима Михайлова. Без него сломалась вся атакующая конструкция. Клюка был очень хорош в диагонали, но вместе с тем его ощутимо не хватало в доигровке. Подлесных провел не лучший турнир, Денис Богдан травмирован, из-за чего пришлось пожарно выдергивать Воронкова и Павла Тетюхина. Кулак из Михайлова, Клюки и Волкова мог бы противостоять атакующей мощи Польши, а в нынешнем сочетании делать это было объективно сложно. Тем более когда в таком огне Леон.

Проигрывать 0:3 всегда неприятно. Но все же главная задача на сезон выполнена. Чтобы вы предпочли: вылет в четвертьфинале ОИ и успех на Евро или наоборот? Ну вот. Преуспеть и там и там, как показывает практика, практически нереально.

В следующем году в России пройдет чемпионат мира. Однозначно, это будет главным турниром года. И вот там уже крайне принципиально будет брать реванш как у Франции за Олимпиаду, так и у Польши за этот Евро. Да и вообще, по-хорошему, пора бы уже выиграть этот турнир. В новейшей истории наша команда этого еще не делала.