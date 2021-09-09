Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Украиной в 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу.

«Не нужно искать принципиальности в этом противостоянии. Наша главная задача — победа. Не должно быть политической составляющей. Спорт есть спорт, где главное — это результат. На остальное не нужно обращать внимание», — сказал Свищев «СЭ».

Сборная России, финишировавшая второй в группе С, в матче плей-офф сыграет с командой Украины, занявшей третье место в группе А.

Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске.