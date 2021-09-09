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В Госдуме призвали не обращать внимания на принципиальность волейбольного матча Россия — Украина

9 сентября 2021, 13:44
Российские волейболисты. Фото CEV
Российские волейболисты. Фото CEV
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Украиной в 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу.

Сборная России по&nbsp;волейболу.В плей-офф Евро сразятся Россия и Украина. Политики и пропагандисты: руки прочь от волейбола

«Не нужно искать принципиальности в этом противостоянии. Наша главная задача — победа. Не должно быть политической составляющей. Спорт есть спорт, где главное — это результат. На остальное не нужно обращать внимание», — сказал Свищев «СЭ».

Сборная России, финишировавшая второй в группе С, в матче плей-офф сыграет с командой Украины, занявшей третье место в группе А.

Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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