В Госдуме призвали не обращать внимания на принципиальность волейбольного матча Россия — Украина
9 сентября 2021, 13:44
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Украиной в 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу.
«Не нужно искать принципиальности в этом противостоянии. Наша главная задача — победа. Не должно быть политической составляющей. Спорт есть спорт, где главное — это результат. На остальное не нужно обращать внимание», — сказал Свищев «СЭ».
Сборная России, финишировавшая второй в группе С, в матче плей-офф сыграет с командой Украины, занявшей третье место в группе А.
Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске.
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