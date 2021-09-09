В плей-офф Евро сразятся Россия и Украина. Политики и пропагандисты: руки прочь от волейбола

В этом виде спорта у нас — дружба.

Туомас Саммелвуо как-то рассказывал, что в финском языке есть слово sisu. Дословно перевести его сложно, но глобально оно означает «не сдаваться». Главный тренер нашей мужской сборной уверял, что sisu есть внутри всех жителей Суоми.

Наверное, то самое sisu привело в среду вечером к сенсации. Финнам в последней игре группового этапа уже было ничего не нужно, они при любых раскладах оставались бы четвертыми и выходили в плей-офф на поляков. А вот туркам, которые на этом чемпионате мира рвут и мечут — обыграли Россию и едва не отняли очки у Нидерландов, проиграв три сета на балансе, — победа была принципиальна. С ней они стали бы вторыми и попали в 1/8 финала на Украину — а это реальный шанс впервые в истории войти в топ-8 на Евро.

Финны проигрывали по ходу матча — 1:2. Достали. Потом заметно уступали на тай-брейке, но все-таки сумели выгрызть красивую, вот только не особенно нужную для них победу.

И это перевернуло все.

Россия уже настраивалась на 1/8 финала с Сербией. Однако эти 15:13 в пользу финнов отправили нас на матч с Украиной. Который пройдет в Польше.

Фон

В последнее время из-за политических разногласий градус отношений между Россией и Украиной на спортивных аренах накалился. Ярославу Магучих публично отчитали за безобидное фото с Марией Ласицкене на Олимпийских играх. Паралимпиец Игорь Цветов, ставший вторым в беге на 100 м, сам сыграл на опережение — и не стал фотографироваться с российскими спринтерами на пьедестале.

Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Москву. В итоге Швейцария, которая их заменила, стала третьей. А новый главный тренер большой футбольной сборной Украины Андрей Петраков открыто заявил, что не будет вызывать в сборную тех, кто играет в России.

Две страны на турнирах по всем видам спорта во избежание потенциального скандала постоянно разводили. Но череда внезапных результатов на этом Евро привела к тому, что волейбольные команды встретятся в субботу в Гданьске.

Спорт

Вполне вероятно, что скоро политические радикалы и пропагандисты наткнутся на эту новость и начнут разжигать. Один что-то скажет, другой ответит — и понеслась. Хотя волейбол — один из тех видов спорта, где, несмотря ни на что, у двух стран абсолютно нормальные отношения. Три украинских игрока из этой сборной выступают в российской суперлиге. А в клуб из Львова в этом межсезонье перешли два россиянина: Артем Смоляр прежде играл за Казань, а Александр Дьячков — за питерский «Зенит».

Русская речь в тайм-аутах украинской сборной тоже никого в Киеве до сих пор не смущала. Будем надеяться, что предстоящий матч в этом смысле ничего не изменит и на первом плане будет именно спорт.

Тем более что матч обещает быть интересным. У Украины есть большая звезда — Олег Плотницкий, играющий в основе «Перуджи» с Леоном, да и вообще сборная крепкая. Точно не слабее Турции, которой Россия проиграла в первом матче Евро.