Сборная России сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

Определился соперник сборной России в плей-офф чемпионата Европы по волейболу. В 1/8 финала россиянам предстоит сыграть против команды Украины.

Сборная России, финишировавшая второй в группе С, в матче плей-офф сыграет с командой Украины, занявшей третье место в секстете А.

Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске.