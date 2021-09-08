Сборная России сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
22:32
Определился соперник сборной России в плей-офф чемпионата Европы по волейболу. В 1/8 финала россиянам предстоит сыграть против команды Украины.
Сборная России, финишировавшая второй в группе С, в матче плей-офф сыграет с командой Украины, занявшей третье место в секстете А.
Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске.
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