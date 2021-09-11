В Госдуме оценили победу сборной России над Украиной на чемпионате Европы по волейболу

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» победу сборной России по волейболу над сборной Украины (3:1) по сетам на чемпионате Европы-2021.

«Это спорт. Побеждает тот, кто сильнее. Пытались этот матч каким-то образом политизировать и столкнуть одних спортсменов с другими. Но ребята это понимали. Была борьба, никто никому не подсуживал. Много внимания было уделено этому матчу.

Политизация матча? Спортсмены как раз против всей этой политизации. Они просто хотят нормально выступать. Не хотят, чтобы им там потом пришлось с чем-то определится — скажи вот так вот или сделай так, чтобы болельщики от тебя не отвернулись. Все эти моменты, к сожалению, мы видели на Олимпиаде, когда Магучих фотографировалась с Марией Ласицкене или фото паралимпийцев. Но спортсмены просто хотят делать свое и радовать болельщиков", — сказала Журова «СЭ».

В четвертьфинале турнира россияне сыграют с победителем пары Польша — Финляндия.

Ранее появилась информация, что сборной Украины пообещали 10 миллионов гривен за победу над сборной России.