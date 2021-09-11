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«Даже не представляю, какие запахи были со стороны «братьев», если бы проиграли». Болельщики радуются победе России над Украиной

20:58
Мужская сборная России по волейболу. Фото cev.eu
Мужская сборная России по волейболу. Фото cev.eu
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Мужская сборная России по волейболу победила команду Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян.

Болельщики с радостью восприняли новость о выходе российской команды в следующий раунд плей-офф.

Сергей Волошин: «Слава богу! Даже не представляю себе, какие запахи были со стороны «братьев», если бы, не приведи Господь проиграли. Но без нервотрепки никак не можем».

Hant64: «Только нервы помотали. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Полякам, к сожалению, должны влететь. Но не обязаны».

Ангелика Бюхер: «В первой партии привыкали к залу и просыпались. А потом понеслись. Как в той пословице: русские долго запрягают и быстро едут! С победой, Россия!»

Денис Янкин: «С победой всех! Как-то тяжко уж больно было».

Igor Isperov: «Молодцы мужики!!! А самое приятное сегодня, что обыграли Украину, т. к в случае проигрыша начались бы подколы в наш адрес! Ждем дальнейших побед, ребята».

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Иван Шитик все материалы автора

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