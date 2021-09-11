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Россия — Украина, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть матч

17:00
Сборная России по волейболу. Фото CEV
Сборная России по волейболу. Фото CEV
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В субботу, 11 сентября, мужская сборная России проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу против Украины. Игра пройдет в польском Гданьске. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.

Сборная России финишировала второй в группе С. Команда Украины заняла третье место в секстете А.

Сборная России после поражения на старте Евро-2021 от Турции (1:3) выиграла последовательно встречи с Нидерландами (3:2), Финляндией (3:1), Испанией (3:1) и Македонией (3:0).

Сборная Украины на первом этапе сыграла с Грецией (3:2), Сербией (0:3), Португалией (3:2), Бельгией (3:1) и Польшей (0:3).

За матчем Украина — Россия можно следить в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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