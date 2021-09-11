Губерниев: «В сборной Украины по волейболу играют хорошие ребята, а руководят ими настоящие м...»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен (около 30 миллионов рублей или 374 тысячи долларов) за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Сборная Украины по волейболу получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах. Уровень команд несопоставим, нужно быть честными. У них в сборной играют хорошие ребята, а руководят ими настоящие м*** [чудаки]! Как в спортивном комитете, так и в других организациях сидят люди без головы. Они вредят спорту и всем украинским гражданам», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч Россия — Украина состоится сегодня, 11 сентября. Начало — в 18:30 по московскому времени.