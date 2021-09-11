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Губерниев: «В сборной Украины по волейболу играют хорошие ребята, а руководят ими настоящие м...»

12:36

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен (около 30 миллионов рублей или 374 тысячи долларов) за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Сборная Украины по волейболу получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах. Уровень команд несопоставим, нужно быть честными. У них в сборной играют хорошие ребята, а руководят ими настоящие м*** [чудаки]! Как в спортивном комитете, так и в других организациях сидят люди без головы. Они вредят спорту и всем украинским гражданам», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч Россия — Украина состоится сегодня, 11 сентября. Начало — в 18:30 по московскому времени.

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