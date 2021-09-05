Россия победила Финляндию на мужском чемпионате Европы по волейболу
19:33
Мужская сборная России победила команду Финляндии в матче группового турнира чемпионата Европы со счетом 3:1.
Ранее России проиграла Турции (1:3) и победила Нидерланды (3:2).
Команда Туомаса Саммелвуо занимает четвертое место в группе C. В следующем матче Россия сыграет с Испанией (7 сентября).
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Россия — Финляндия — 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:17)
5 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».
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