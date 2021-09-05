Германия победила Эстонию на чемпионате Европы по волейболу
17:39
Сборная Германии победила команду Эстонии в матче группового турнира чемпионата Европы со счетом 3-0.
Германия лидирует в группе D, Эстония идет пятой.
Чемпионат Европы
Мужчины
Группа D
Эстония — Германия — 0:3 (19:25, 16:25, 21:25)
5 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».
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