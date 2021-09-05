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Германия победила Эстонию на чемпионате Европы по волейболу

17:39

Сборная Германии победила команду Эстонии в матче группового турнира чемпионата Европы со счетом 3-0.

Германия лидирует в группе D, Эстония идет пятой.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа D

Эстония — Германия — 0:3 (19:25, 16:25, 21:25)

5 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».

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