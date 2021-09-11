На Украине поддержали финансовую стимуляцию национальной команды
за победу над сборной России
Известный украинский журналист Артем Франков отреагировал на информацию, что сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен (около 30 миллионов рублей или 374 тысячи долларов) за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы.
Об этом сообщил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник в Facebook.
«К сожалению, любое спортивное противостояние России и Украины не обходится без политики. Если для кого-то это принципиальная встреча, то хорошо. У каждого свое мнение.
Волейбол не так популярен как футбол. У нас нет никакого ажиотажа, что сегодня Украина играет против России. Такого и близко нет. А то у нас артисты любят кричать, когда что-то резонансное происходит. Такого нет , все тихо. И важно: никто не выделывается, что не надо выходить на игру! А то уже был случай. Что касается финансовой стимуляции, то тут все нормально. Это обычная ситуация. Я поддерживаю данное решение.Это лучше, чем ге выходить на игру «, — сказал Франков «СЭ»
Матч Россия — Украина состоится сегодня, 11 сентября.
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