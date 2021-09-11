Известный украинский журналист Артем Франков отреагировал на информацию, что сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен (около 30 миллионов рублей или 374 тысячи долларов) за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы.

Об этом сообщил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник в Facebook.

«К сожалению, любое спортивное противостояние России и Украины не обходится без политики. Если для кого-то это принципиальная встреча, то хорошо. У каждого свое мнение.

Волейбол не так популярен как футбол. У нас нет никакого ажиотажа, что сегодня Украина играет против России. Такого и близко нет. А то у нас артисты любят кричать, когда что-то резонансное происходит. Такого нет , все тихо. И важно: никто не выделывается, что не надо выходить на игру! А то уже был случай. Что касается финансовой стимуляции, то тут все нормально. Это обычная ситуация. Я поддерживаю данное решение.Это лучше, чем ге выходить на игру «, — сказал Франков «СЭ»

Матч Россия — Украина состоится сегодня, 11 сентября.