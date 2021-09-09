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Милонов — о матче России против Украины: «Наши культурно победят, чтобы людям не было мучительно больно»

9 сентября 2021, 14:10
Сборная России на чемпионате Европы по волейболу. Фото CEV
Сборная России на чемпионате Европы по волейболу. Фото CEV
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Украиной в 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу.

Сборная России по&nbsp;волейболу.В плей-офф Евро сразятся Россия и Украина. Политики и пропагандисты: руки прочь от волейбола

«В этом матче у нас максимальные шансы. Россия будет благороднее себя вести, несильно превосходить в счете. Наши культурно победят, чтобы людям не было мучительно больно. Агрессия на спортивных состязаниях, когда она не благородная, — это признак неполноценности и неспортивного поведения. Те, кто будет агрессивно себя вести и оскорблять спортсменов, это тупые обезьяны. Нормальные люди так себя не ведут. Если они хотят показать себя лучше нас, то пусть честно выигрывают. Пусть наши состязания с Украиной будут только на спортивных полях. Мне жалко спортсменов, которых помимо спорта накачивают всякой белибердой», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сборная России, финишировавшая второй в группе С, в матче плей-офф сыграет с командой Украины, занявшей третье место в группе А.

Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске.

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