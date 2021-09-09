Фомин: «Сборная Украины даст бой российским волейболистам»

Чемпион Европы по волейболу Дмитрий Фомин поделился ожиданиями от 1/8 финала чемпионата Европы между сборной России и сборной Украины.

«Со спортивной точки зрения, если взять всех наших игроков и спортсменов Украины, то мы сильнее. А вот как мы сыграем, сложно сказать, потому что команда Украины на сегодняшний день достаточно боеспособная и может дать нам бой. Польша их победила, а вот с Сербией был натянутый матч — практически каждый сет на больше-меньше. Судя по тому, что наша команда сейчас еще не набрала форму, могут быть варианты. Если мы не выйдем не то что на пик, а просто на свою форму, у нас могут быть проблемы», — приводит слова Фомина «Газета.Ru».

Матч пройдет 11 сентября в польском Гданьске и начнется в 18.30 мск.