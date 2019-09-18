Куркаев пропустит остаток чемпионата Европы из-за травмы

Волейболист сборной России Ильяс Куркаев пропустит оставшиеся матчи команды на чемпионате Европы из-за травмы. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

— У Куркаева надрыв связки. Ему потребуется 2-3 недели на восстановление, — цитирует «РИА» Новости Яременко.

Блокирующий Куркаев получил травму в игре группового этапа турнира с финнами, которая прошла 16 сентября в Любляне и завершилась победой россиян со счетом 3-0. Куркаев покинул площадку при помощи врачей.

В среду сборная России, обеспечившая себе участие в плей-офф турнира, проведет заключительный матч группового этапа с командой Словении.