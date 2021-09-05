Италия в трех партиях обыграла Черногорию

Сборная Италии победила команду Черногории (3:0) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 25:17, 25:20, 26:24. Итальянцы набрали шесть очков и лидируют в группе В. У черногорцев ноль очков и последнее место.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Италия — Черногория — 3:0 (25:17, 25:20, 26:24)

5 сентября. Острава. «Ostravar Arena».