Франция обыграла Хорватию на чемпионате Европы
20:47
В матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Франции победила команду Хорватии (3:0).
Счет в партиях — 25:15, 25:16, 26:24. Франция набрала шесть очков и лидирует в группе D. У Хорватии два очка и пятое место.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа D
Франция — Хорватия — 3:0 (25:15, 25:16, 26:24)
5 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».
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