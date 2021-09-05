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Франция обыграла Хорватию на чемпионате Европы

20:47

В матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Франции победила команду Хорватии (3:0).

Счет в партиях — 25:15, 25:16, 26:24. Франция набрала шесть очков и лидирует в группе D. У Хорватии два очка и пятое место.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Франция — Хорватия — 3:0 (25:15, 25:16, 26:24)

5 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».

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Евгений Петров все материалы автора

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