Хамутцких назвал причины поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы

Бывший связующий сборной России Вадим Хамутцких отреагировал на поражение национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу против Польши (0:3).

«Слишком много сделали своих ошибок. Обидно отпустили свою первую партию, ведя с таким счетом. Сборная Польши отлично подавала и ничего не дала сделать нашей команде. Нам не удалось сыграть хорошо в нападении, поляки полностью отодвинули нас от сетки. Результат закономерен, сборная Польши на данный момент гораздо сильнее наших. У них больше опытных игроков. У них более четырех игроков, которые могут, сделать результат. Если бы мы вытащили вторую партию, то игра бы могла повернуться немного по-другому, но что имеем, то и имеем. Результатом я недоволен. На одном везении и стремлении далеко не уедешь», — сказал Хамутцких в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Счет в партиях — 25:14, 26:24, 25:19. В полуфинале поляки сыграют с победителем матча Чехия — Словения.

Ранее Сербия обыграла сборную Нидерландов (3:0). В полуфинале сербы сыграют с победителем противостояния сборных Италии и Германии.