Волейбол
Чемпионат Европы
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Хамутцких назвал причины поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы

00:51
Теги:

Бывший связующий сборной России Вадим Хамутцких отреагировал на поражение национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу против Польши (0:3).

«Слишком много сделали своих ошибок. Обидно отпустили свою первую партию, ведя с таким счетом. Сборная Польши отлично подавала и ничего не дала сделать нашей команде. Нам не удалось сыграть хорошо в нападении, поляки полностью отодвинули нас от сетки. Результат закономерен, сборная Польши на данный момент гораздо сильнее наших. У них больше опытных игроков. У них более четырех игроков, которые могут, сделать результат. Если бы мы вытащили вторую партию, то игра бы могла повернуться немного по-другому, но что имеем, то и имеем. Результатом я недоволен. На одном везении и стремлении далеко не уедешь», — сказал Хамутцких в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Счет в партиях — 25:14, 26:24, 25:19. В полуфинале поляки сыграют с победителем матча Чехия — Словения.

Ранее Сербия обыграла сборную Нидерландов (3:0). В полуфинале сербы сыграют с победителем противостояния сборных Италии и Германии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Не все футболисты «Зенита» встали на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси»
«Бавария» снова унизила «Барселону», Миранчук помог «Аталанте» спастись, белорусский судья устроил шоу в Испании
«Волков плакал, а Ган был так побит, что мы продлили ему отпуск на 7 дней»
«Лукаку, ты знаешь, что нужно делать». Что англичане пишут о непреклонивших колено игроках «Зенита»
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд