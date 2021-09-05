Болгария в пяти сетах обыграла Чехию на чемпионате Европы

Сборная Болгарии победила команду Чехии (3:2) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин. Счет в партиях — 25:10, 23:25, 18:25, 26:24, 15:11.

Болгария набрала пять очков и лидирует в группе В. У Чехии четыре очка и вторая позиция.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Чехия — Болгария — 2:3 (10:25, 25:23, 25:18, 24:26, 11:15)

5 сентября. Острава. «Ostravar Arena»