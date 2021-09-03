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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 3 сентября

08:30
Сборная Турции по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная Турции по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
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В пятницу, 3 сентября, пройдут матчи группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
(время начала матчей московское)

Группа B. Италия — Белоруссия. 15.15
Группа C. Турция — Испания. 17.00
Группа D. Хорватия — Германия. 17.00
Группа B. Черногория — Болгария. 18.15
Группа A. Бельгия — Португалия. 18.30
Группа C. Нидерланды — Северная Македония. 20.00
Группа D. Франция — Словакия. 20.00
Группа B. Чехия — Словения. 21.15
Группа A. Украина — Сербия. 21.30

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021 можно посмотреть здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/euro/2021/calendar/

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Руслан Абушкин все материалы автора

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