Франция и Нидерланды одержали победы на чемпионате Европы
21:47
В матче группового турнира чемпионата Европы среди мужчин сборная Франции победила команду Словакии (3:0). Сборная Нидерландов с аналогичным результатом обыграла команду Северной Македонии.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа D
Франция — Словакия — 3:0 (25:22, 25:20, 25:19)
3 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».
Группа C
Нидерланды — Северная Македония — 3:0 (25:20, 25:18, 25:22)
3 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».
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