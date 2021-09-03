Волейбол
Чемпионат Европы
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Франция и Нидерланды одержали победы на чемпионате Европы

21:47

В матче группового турнира чемпионата Европы среди мужчин сборная Франции победила команду Словакии (3:0). Сборная Нидерландов с аналогичным результатом обыграла команду Северной Македонии.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Франция — Словакия — 3:0 (25:22, 25:20, 25:19)

3 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».

Группа C

Нидерланды — Северная Македония — 3:0 (25:20, 25:18, 25:22)

3 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Андрей Шевченко рассказал, почему он не продолжил работу со сборной Украины
Гол Классона положил конец великой серии Испании, Англия разгромила венгров при скандалах с фанатами, Италия не проигрывает 35 матчей
Состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром
Франция дома не сумела обыграть Боснию
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд