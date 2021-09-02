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Россия — Турция, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало

15:30
Волейболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Волейболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 2 сентября, мужская сборная России проведет первый матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Игра пройдет в Тампере (Финляндия).

Соперник — команда Турции. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Также в группе С выступают команды Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии и Испании.

За матчем Россия — Турция можно следить в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

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Руслан Абушкин все материалы автора

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