Россия — Турция, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало
15:30
Сегодня, 2 сентября, мужская сборная России проведет первый матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Игра пройдет в Тампере (Финляндия).
Соперник — команда Турции. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Также в группе С выступают команды Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии и Испании.
За матчем Россия — Турция можно следить в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».
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