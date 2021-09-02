Сегодня, 2 сентября, мужская сборная России проведет первый матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Игра пройдет в Тампере (Финляндия).

Соперник — команда Турции. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Также в группе С выступают команды Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии и Испании.

За матчем Россия — Турция можно следить в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».