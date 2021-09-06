Италия обыграла Болгарию на чемпионате Европы

В матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Италии победила команду Болгарии (3:1).

В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Италии победила команду Болгарии (3:1).

Счет в партиях — 25:19, 25:18, 17:25, 25:12. Итальянцы набрали девять очков и занимают первое место в группе В. У Болгарии пять очков и второе место.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Болгария — Италия — 1:3 (19:25, 18:25, 25:17, 12:25)

6 сентября. Острава. Ostravar Arena.