Италия обыграла Болгарию на чемпионате Европы
18:59
В матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Италии победила команду Болгарии (3:1).
В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Италии победила команду Болгарии (3:1).
Счет в партиях — 25:19, 25:18, 17:25, 25:12. Итальянцы набрали девять очков и занимают первое место в группе В. У Болгарии пять очков и второе место.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа B
Болгария — Италия — 1:3 (19:25, 18:25, 25:17, 12:25)
6 сентября. Острава. Ostravar Arena.
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