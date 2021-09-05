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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 5 сентября

10:00
Волейболисты сборной России. Фото CEV
Волейболисты сборной России. Фото CEV

В воскресенье, 5 сентября, пройдут очередные матчи группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Сборная России сыграет с командой Финляндии.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
(время начала матчей московское)

5 сентября
Группа C.Северная Македония — Турция. 15:00
Группа B. Чехия — Болгария. 17:00
Группа D. Эстония — Германия. 17:00
Группа A. Португалия — Украина. 18:30
Группа C. Россия — Финляндия. 17:30
Группа B. Италия — Черногория. 20:00
Группа D. Франция — Хорватия. 20:00
Группа A. Греция — Польша. 21:30

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021 можно посмотреть здесь

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