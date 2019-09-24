Алексей Спиридонов: «Спирик один раз играл на Евро и выиграл его, а все остальное не важно»

Доигровщик сборной России Алексей Спиридонов ответил критикам в соцсетях.

— В связи с поражением сборной России по волейболу на чемпионате Европы, хочу сказать всем критикам, которые пишут гадости, в том числе и про меня. Спирик один раз играл на этом турнире и выиграл его, а все остальное не важно!!! — написал Спиридонов в своем Instagram.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная России уступила Словении (1:3) и покинула турнир.