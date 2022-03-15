Лигу чемпионов в волейболе превратили в балаган, чтобы убрать российские клубы

В календаре еврокубков теперь полнейший хаос.

Выступают на международной арене из российских спортсменов в данный момент лишь единицы — теннисисты, шахматисты да игровики, у которых контракты с зарубежными клубами. Согласны с этим далеко не все. Накануне весь мир облетела новость: Ойвинд Ваттердаль, многократный чемпион Норвегии по спортивному ориентированию, подал в отставку из национального Совета по спорту в знак протеста против отстранения от международных стартов российских и белорусских спортсменов.

Чехарда вместо спортивного принципа

Если в каких-то видах спорта бан россиян привел к падению уровня соревнований, то в некоторых — разрушил всю систему. В волейболе, например, привел к полному коллапсу. На этой неделе был запланирован ряд матчей Лиги чемпионов. Европейская федерация волейбола (CEV) одной из первых объявила о запрете на участие российских команд в любых соревнованиях под ее эгидой. А теперь смотрим, к чему это привело.

В мужском турнире в плей-офф должны были сыграть два наших клуба — питерский «Зенит» и московское «Динамо». Но после поправок в регламенте их соперники — итальянская «Перуджа» и польская «Закса» — напрямую пролетели в полуфиналы. Любители волейбола лишились зрелища, клубы — возможности продать билеты на домашние матчи, турнир — спортивного принципа. А кому стало лучше? Непонятно.

Волейболисты московского «Динамо». ВК «Динамо» (Москва)

В женском турнире все еще печальнее. Потому что в четвертьфинал пробились сразу три клуба из России. И два из них должны были сыграть между собой. В итоге победитель другой четвертьфинальной пары — «Монца» — «Конельяно» — автоматически попадает в финал. А «Фенербахче», в котором, кстати, выступают наши Арина Федоровцева и Анна Лазарева, из-за бана «Локо» отдыхает в 1/4 и начнет плей-офф сразу с полуфинала. Вот такой чудо-формат, лишенный логики. CEV устроил настоящий балаган, только чтобы не выпадать из линейки решений других федераций.

Хотя проведение домашних матчей российских команд на нейтральных аренах было бы нормальным выходом для всех и спасло бы турнир от дискредитации.

Что с легионерами?

Интересно, что, в отличие от футбола и хоккея, волейбольные легионеры не покидают Россию массово. Понятно, что уехали спортсмены из Украины. Есть еще единичные случаи с представителями других стран.

Вместе с тем в Казани продолжают успешно играть американец Майка Кристенсен и поляк Бартош Беднож, за «Динамо» финн Лаури Керминен и Цветан Соколов из Болгарии, а в Новосибирске выступают серб Дражен Лубурич и Гордон Перрин из Канады. Ну и так далее.

Майка Кристенсен. Фото ВК «Зенит-Казань» ВК «Зенит-Казань»

Скорее всего, все они доведут до конца как минимум нынешний сезон. А вот что будет дальше — непонятно. Во-первых, туго придется самим клубам — контракты с иностранцами в валюте, это значит, что в связи с новым курсом рубля им при тех же договоренностях придется платить больше. Во-вторых, пока стоит знак вопроса напротив еврокубков — для кого-то из игроков это важный фактор.

Что будет к осени, сейчас не скажет никто. В CEV прекрасно понимают, что без российских команд уровень Лиги чемпионов и других турниров заметно просядет. Но, судя по готовности смять спортивный принцип в этом сезоне, забота об уровне своих турниров для них не главное.