Калининградский «Локомотив» обыграл украинский «Прометей» в женской Лиге чемпионов

Калининградский «Локомотив» обыграл украинский «Прометей» в матче групповой стадии женской Лиги чемпионов.

Российская команда одержала победу в четырех сетах. В первом круге «Локомотив» также обыграл «Прометей».

«Локомотив» занимает второе место в группе А с 10 очками в 5 матчах. «Прометей» идет на последней, 4-й строчке с 1 очком в 5 играх.

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Группа A

Прометей (Украина) — Локомотив К (Россия) — 1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)

3 февраля.