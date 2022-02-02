Дичь в Лиге чемпионов. Российский клуб вылетает из турнира решением чешских дипломатов

Волейболистки московского «Динамо» не смогли попасть на матч с «Дуклой» из-за проблем с выдачей виз тренерскому штабу.

В нынешнем сезоне в женской волейбольной Лиге чемпионов выступают сразу три российских клуба. И за два тура до конца группового этапа все они претендовали на попадание в плей-офф. Но во вторник стало известно, что московское «Динамо» лишается шанса на четвертьфинал, причем без игры. У бело-голубых расклады концовки основного раунда выглядели предельно понятными. «Динамо» предстояло два выездных матча — сначала команда должна была обыгрывать главного аутсайдера группы С «Дуклу» из Либереца, до сих пор не взявшую у соперниц ни одной партии. А затем дать бой возглавляющей эту четверку итальянской «Новаре». Но в этот сценарий внезапно вмешалась третья сторона.

У вас слишком большая делегация

В пятницу в СМИ стали мелькать новости о том, что у «Динамо» возникли проблемы с получением въездных виз в Чехию. Это государство в последнее время заняло крайне жесткую позицию — туда в связи с пандемией запрещен въезд туристов, и всем въезжающим из-за пределов ЕС требуется доказать необходимость своего пребывания в стране.

— Мы в строгом соответствии со всеми правилами и нормами ЕКВ и посольства Чехии в Москве получили приглашение от команды «Дукла» и подали документы на получение виз, — рассказал «СЭ» генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев. — В следующие несколько дней стали появляться первые тревожные симптомы — разным моим сотрудникам стали звонить представители консульства и заявлять, что вообще не дадут разрешения на въезд, потому что нас слишком много. Хотя всего мы запросили у чехов 17 виз, а по регламенту ЕКВ на этом этапе турнира делегация не должна превышать 25 человек.

Можно вспомнить, как та же «Дукла» приезжала в Москву в первом туре в конце ноября. Тогда в связи с очередной волной пандемии и ограничениями у клуба из Либереца возникли сложности с организацией перелета, и в российскую столицу команда решила прибыть бортом чешских ВВС, что требовало дополнительных согласований с властями. По словам Зиничева, «из ЕКВ к нам обратились с просьбой помочь чешской стороне решить этот вопрос, что мы и сделали, руководствуясь принципами добрососедства и спортивного взаимодействия». При этом в Россию «Дукла» привезла делегацию из 24 человек.

Минус штаб

И как стало известно 28 января, в Чехии теми же принципами, что и в «Динамо», руководствоваться не стали. Отказав в выдаче виз пяти членам штаба московской команды — старшему тренеру, тренеру, тренеру-статистику, врачу и массажисту.

— В прошлую пятницу нам вернули паспорта — визы получили только 12 человек, — говорит Зиничев. — Причиной отказов было указано «отсутствие оснований для въезда» в страну. При этом тем, кому визы одобрили, их выдали на разный срок — кому-то на три дня, кому-то на месяц, кому-то на два года. Хотя письмо с приглашением было одно на всех. Такое чувство, что это какая-то спланированная провокация.

Таким образом, «Динамо» предлагалось отправиться на матч с «Дуклой» только с одним главным тренером — Константином Ушаковым, которому некому будет помогать по ходу встречи. А как знают болельщики, например, тот же второй тренер во время игры сидит с планшетом, через который по правилам можно заказывать тайм-ауты, видеоповторы, делать замены и так далее. Роль других членов штаба тоже прописана в правилах и регламентах.

— Мы тут же обратились за помощью к ЕКВ, — рассказывает Зиничев. — Исполнительный директор организации направил письмо министру иностранных дел Чехии и послу в Москве, в котором объяснял, что чешская сторона нарушает принятые на себя обязательства, что роль каждого члена делегации прописана регламентом, и попросил решить вопрос с визами. На основании этого мы в понедельник снова обратились в посольство, но заместитель заведующего консульским отделом в издевательской форме ответила нам, что ни до каких писем им дела нет.

Динамовцам предложили стандартную процедуру — либо подать жалобу, на которую будет дан ответ в течение пяти рабочих дней, или повторно запросить недостающие визы. Срок рассмотрения заявлений — до двух недель. А вылет в Чехию у команды был запланирован на 9 утра во вторник.

Роковой «технарь»

В московском клубе тут же решили попробовать другой вариант и обратились с просьбой посодействовать в получении виз к последнему сопернику по групповому этапу, итальянской «Новаре». И рассматривали возможность сыграть с «Дуклой» в Либереце 13 февраля, за два дня до матча в Италии. Тем более что «Дукла» уже не ставит перед собой никаких турнирных задач, а 15 февраля у чешского клуба еще один домашний матч, с турецким «Тюрк Хава Йоллары».

— Мы через нашу национальную федерацию снова связались с ЕКВ и с «Дуклой» с просьбой перенести встречу, — говорит Зиничев. — Тем более что по ходу турнира мы уже видели, что другие команды цивилизованно договаривались. Например, «Фенербахче» после вспышки ковида перенес игру с казанским «Динамо». Но чешский клуб ответил — мы уже потратились на приезд судей, нам нужно подумать.

В результате накануне матча «Динамо» получило официальное письмо от ЕКВ с отказом от переноса встречи. Европейская федерация проинформировала столичный клуб, что в случае неявки им будет засчитано техническое поражение.

— В письме говорится, что о матче с «Дуклой» мы знали с момента жеребьевки в сентябре и за это время могли оформить визы, — отмечает Зиничев. — И что мы имели возможность сыграть и в том составе, который получил визы. Но так можно дойти и до того, что на выездные игры Лиги чемпионов возить по шесть человек и тренера, как какая-то школьная команда! К тому же в правилах самой ЕКВ предусмотрены жесткие штрафы за игру неполной заявкой. Мы глубоко разочарованы сложившейся ситуацией. Считаем, что это яркое проявление предвзятого отношения со стороны Чехии — недавно наш МИД включил ее в список недружественных государств, и вот вам еще один пример. Сравните, как мы отнеслись к просьбам «Дуклы» и как вообще принято решать подобные проблемы в волейбольной среде. А со стороны ЕКВ мы видим попустительство и несправедливое отношение — сначала они пишут письмо одной стороне, а когда та его игнорирует, решают наказать вторую.

А самое обидное, что этот «технарь» фактически лишает «Динамо» даже теоретической возможности побороться за плей-офф. По регламенту в четвертьфинал попадут победители пяти групп основного этапа, а также три лучшие команды из числа занявших вторые места. И если две победы на финише давали москвичкам шанс рассчитывать и на первое место, то с полученной «баранкой» они не только останутся вторыми, но и уступят по дополнительным показателям конкурентам из других групп.

И вот это уже серьезный удар не только по «Динамо», но и по репутации всего турнира в целом. Лига чемпионов — витрина европейского женского волейбола. И не совсем понятно, почему список участников плей-офф должен определяться не на площадке, а в дипломатических кабинетах, а ЕКВ не может сделать так, чтобы участники турнира соблюдали ей же разработанный регламент.