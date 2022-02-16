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Сегодня, 22:04

«Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Берлину» на тай-брейке в Лиге чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Берлину» на тай-брейке в мужской Лиге чемпионов.

Российская команда занимает второе место в группе, упустив шанс занять первую строчку, которая гарантирует проход в плей-офф.

Три лучшие команды из числа тех, которые займут вторые места в своих группах, также пройдут в плей-офф. На данный момент российский клуб находится в зоне плей-офф.

17 февраля «Зенит» и «Берлин» проведут еще один матч группового этапа, игра также пройдет в Санкт-Петербурге.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа D

Зенит СПб (Россия) — Берлин (Германия) — 2:3 (26:24, 25:20, 25:27, 22:25, 12:15)

16 февраля.

ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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