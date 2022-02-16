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Сегодня, 22:27

Новосибирский «Локомотив» завершил выступление в Лиге чемпионов победой над «Марибором»

Иван Шитик
Корреспондент

Новосибирский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа волейбольной Лиги чемпионов на выезде победил словенский «Марибор». Российская команда взяла верх в трех сетах.

На этом новосибирцы завершают выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В своем квартете команда заняла третье место и не смогла попасть в плей-офф.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа C

Марибор (Словения) — Локомотив Н (Россия) — 0:3 (22:25, 23:25, 21:25)

16 февраля.

ВК Локомотив (Новосибирск)
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