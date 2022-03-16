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Сегодня, 23:07

«Трентино» проиграл «Берлину» в ответном матче, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянский клуб «Трентино» вышел в полуфинал мужской волейбольной Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала «Трентино» в гостях на тай-брейке уступил немецкому «Берлину». Но первую встречу итальянцы на своей площадке выиграли в трех сетах, так что команда прошла в следующую стадию по сумме двух матчей.

В полуфинале «Трентино» сыграет с другим итальянским клубом — «Перуджей».

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

1/4 финала

Берлин (Германия) — Трентино (Италия) — 3:2 (25:21, 25:22, 9:25, 21:25, 15:13)

16 марта.

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