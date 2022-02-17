«Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Берлину» на тай-брейке в Лиге чемпионов, но вышел в плей-офф

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли немецкому «Берлину» в матче группового этапа мужской Лиги чемпионов. Российский клуб уступил команде из Германии в пяти сетах на тай-брейке.

Напомним, что накануне матч между этим командами закончился с таким же образом.

Несмотря на поражение от «Берлина», «Зенит» по рейтингу вторых мест присоединяется к столичному «Динамо» в числе участников четвертьфинала. Москвичи заняли в своем квартете первое место (6 побед в 6 матчах), новосибирский «Локомотив» завершил выступление в турнире.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа D

Берлин (Германия) — Зенит СПб (Россия) — 3:2 (21:25, 25:21, 21:25, 28:26, 17:15)

17 февраля.