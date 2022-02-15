Калининградский «Локомотив» вышел в четвертьфинал женской Лиги чемпионов

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграл польский «Жешув» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб взял верх в трех сетах — 28:26, 25:19, 25:18.

Этот результат позволил «Локомотиву» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также в плей-офф попал другой российский клуб — «Динамо-Казань».

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Группа A

Локомотив К (Россия) — Жешув (Польша) — 3:0 (28:26, 25:19, 25:18)

15 февраля.